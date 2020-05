Coronavirus, in Umbria ospedale da campo entro fine giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Verrà realizzato «nei tempi previsti e cioè entro il prossimo 30 giugno» l'ospedale da campofinanziato in Umbria dalla Banca d'Italia. Lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei rispondendo in Assemblea legislativa a un'interrogazione del consigliere regionale Andrea Fora (Patto Civico per l' Umbria) in merito alla struttura «da 30 posti letto, che dovrebbe costare 3 milioni di euro e la cui installazione è prevista al Centro Fiere di Bastia Umbra». In particolare per sapere «quali motivazioni abbianospinto la Giunta a presentare un progetto a Banca d'Italia per un ospedale da campo con 30 posti in terapia intensiva, con un costo di 100 mila euro per posto letto, che dovrebbe essere operativo a fine maggio».Fora ritiene che le risorse messe a disposizione avrebbero potuto essere usate «diversamente» e chiede perché non sia stata presa in considerazione l'ipotesi di lavorare su miglioramenti oestensioni di strutture già esistenti nella nostra regione».La presidente Tesei, nella sua risposta ha ripercorso tutte le tappe che hanno portato al finanziamento del progetto dell'ospedale da campo da parte di Banca d'Italia. «Progetto - ha sottolineato - ben definito e destinato a fronteggiare questa emergenza, ma che sarà utile anche in futuro. Per la sua predisposizione ci siamo avvalsi della consulenza gratuita di medici militari con esperienza in proposito. Il progetto è stato approvato dal Direttorio di Banca d'Italia con tanto di complimenti per la compiutezza del progetto presentato e la velocità con cui lo abbiamo redatto». Rispetto alla costruzione di un ospedale da campo la presidente Tesei ha sottolineato l'importanza di una struttura sanitaria complessa mobile da affiancare oggi alla rete ospedaliera in base alle attuali necessità e da poter utilizzare anche in futuro per la gestione di eventuali altre emergenze a carattere locale o nazionale».