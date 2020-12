Coronavirus, in Umbria 6 morti e 400 guariti. Meno ricoveri e 169 positivi

PERUGIA - Altri 17 ricoverati Covid in meno negli ospedali dell' Umbria, oggi sono in totale 317, 47 dei quali (uno in più) in terapia intensiva. Emerge dai dati aggiornati della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 169 nuovi casi (26.587 totali da inizio pandemia), 400 guariti (21.723 in totale), e sei morti ( 541 è il numero tiotale delle vittime). Gli attualmente positivi continuano a scendere e sono ora 4.323, 237 in meno. I tamponi analizzati sono stati 3.161, 463.909, con un tasso di positività del 5,34 per cento, leggermente superiore del 4,1 per cento di ieri.

