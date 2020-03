PERUGIA - Aumentano i positivi al coronavirus, ma anche i guariti. Dai dati aggiornati alle 8 di venerdì 27 marzo, 884 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 11, i clinicamente guariti sono 28, i deceduti sono 21, uno in più rispetto a ieri.



Sono ricoverati in 195, 46 sono in terapia intensiva. Le persone in osservazione sono 2960, alla stessa data risultano 2629 soggetti usciti dall’isolamento. Nel complesso entro le 8 del 27 marzo, sono stati eseguiti 6130 tamponi. © RIPRODUZIONE RISERVATA