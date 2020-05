© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Nonostante i quattro nuovi positivi scoperti ieri, l’incidenza settimanale dei casi certificati rispetto ai tamponi effettuati è la più bassa d’Italia: 0,21% l’Umbria, 0,25% la Calabria, 0,33 la Sardegna. Un dato che rispetto a sette giorni fa si è dimezzato mentre il 27 aprile era dello 0,29%. Nelle ultime due settimane, infatti, sono stati effettuati 14.100 test, pari al 30% del totale. Risale dopo 35 giorni il numero dei malati.Con la tracciatura, dunque prosegue l’azione anche dell’altra “t” definita strategica nel controllo del virus, i test. Aspetto determinante soprattutto nelle città che, per posizione geografica, hanno avuto un’incidenza più elevata della media regionale che resta di 160 casi totali registrati ogni 100mila residenti, nono dato nel Paese. Il totale dei positivi è salito a 1.411 e anche il dato settimanale, che gli ultimi quattro giorni era fermo a 13, è risalito di quattro unità. Servono dunque 500 tamponi per scovare un positivo e resta stabile anche il tasso di positività delle persone sottoposte a test, ieri lo 0,39% considerando i 1.034 nuovi casi testati. Nel dato settimanale, l’incidenza scende allo 0,30%: solo la Calabria ha una positività inferiore. In totale, 32.713 persone sono state sottoposte a screening, 371 ogni mille residenti: un’incidenza superiore alla media italiana, pari a 278.Con il controllo del territorio restano sotto la lente gli altri dati considerati decisivi nella dinamica dell’epidemia: con i casi positivi saliti dello 0,30%, i decessi restano fermi a 71, mentre il calo di 3 ospedalizzati (da 51 a 48) segna un -5,90%. Resta dunque sotto la soglia di guardia la “temperatura” del contagio. Fermi a sei anche i ricoveri in terapia intensiva, mentre i quattro nuovi positivi risultano in isolamento domiciliare, il cui totale è salito a 65. Dopo più di un mese è risalito, seppure di una sola unità, il totale dei malati ora a quota 113, dato che rimane il più basso d’Italia insieme a quello della Valle d’Aosta.Rallentano le guarigioni, il cui totale – compresi gli ex pazienti non ancora negativi al doppio tampone – è salito di tre unità, arrivando a 1.227: di questi 1.183 si sono lasciati alle spalle la malattia. Il tasso di guarigione, salito al’87%, è quasi triplo rispetto alla media nazionale (34,2%). Sono 761, inclusi i positivi, i soggetti in “osservazione” domiciliare.Dei positivi certificati degli ultimi due giorni, quattro sono stati certificati nella fascia 40-64 anni, due tra gli over 80, mentre un caso è stato tolto dalla fascia 65-79 anni. Quanti ai contagi di ieri, due sono di persone residenti in provincia di Terni, uno è “importato” e l’ultimo è di un abitante di Pietralunga che ha anche registrato una delle sette guarigioni. Delle altre, tre sono riferite a Castel Giorgio, una a Foligno, una a Città di Castello, dove il totale degli attualmente positivi è sceso a 19, e una a Castel Ritaldi che segna 5 guariti su cinque, diventando il trentaduesimo comune covid-free.