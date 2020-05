Coronavirus, in Umbria cresce il numero dei guariti. Un solo positivo in più

PERUGIA - Questi, secondo quanto reso noto dalla Regione dell'Umbria, i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di martedì 26 maggio: complessivamente 1.431 persone (+1) Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 49 (-4).

I guariti sono 1307 (+5); risultano 7 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 75 (invariato). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 14 (-1); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 35(-3), (l'indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati). Nel complesso, entro le ore 8 del 26 maggio, sono stati effettuati 64.996 tamponi (+1097).