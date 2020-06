Fioritura, le tariffe dei maxi parcheggi su Pian Grande e Pian Perduto: 760 stalli per moto, auto e camper

Ultimo aggiornamento: 18:30

NORCIA – Parcheggi temporanei sul Pian Grande e Pian Perduto, nei fine settimana della fioritura la sosta giornaliera costerà 5 euro per auto e moto e 10 euro per i camper. Senza sorprese rispetto a quanto anticipato dal Messaggero nei giorni scorsi, la conferma arriva dalla Comunanza Agraria di Castelluccio, promotrice del progetto della sosta temporanea che consentirà l’allestimento di 760 stalli in un’area complessiva di oltre 21mila metri quadrati, fino al 31 luglio. I camper potranno sostare anche di notte soltanto dal venerdì alla domenica, fino a un massimo di 48 ore consecutive. Durante la settimana, invece, gli autocaravan potranno restare negli stalli dalle 6 alle 20. Invitando i visitatori ad adottare le più elementari regole di buon senso, il presidente della Comunanza, Roberto Pasqua, ha sottolineato che “viene costantemente garantita, da parte degli enti competenti, adeguata attività di sorveglianza, controllo e informazione. È stato posizionato nelle aree (dove è vietato campeggiare, o anche aprire tavolini o gazebo) un adeguato numero di cestini dei rifiuti e viene garantito un adeguato servizio di raccolta, soprattutto nelle aree di sosta”. Disponibili anche bagni chimici per uomini, donne e disabili.