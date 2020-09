© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO- Riunione tecnica ieri al Cor (Centro Operativo Regionale della Protezione civile) per discutere le possibilità di svolgere Giostra della Quintana, Eurochocolate, I Primi d’Italia e la gara di Supercoppa della Sir. Al centro dell’approfondimento l’analisi dal punto di vista della protezione civile e della sanità pubblica rispetto alle norme anti coronavirus.C’è stato un primo via libera per Giostra e partita con la presenza di pubblico seppur con numeri limitati; mentre restano in bilico I Primi d’Italia e Eurochocolate. Quintana (la Giostra si corre domenica) e Supercoppa della Sir sono tecnicamente eventi localizzati e definiti in un luogo ben preciso. Per la Sir, che gioca domenica al PalaBarton, dovrebbe esser stata avanzata l’ipotesi di 200 spettatori vista la possibilità indicata nel Dpcm, anche se potrebbe esser stato presentato un piano per più tifosi, tra i 500 e i 600 visto che il palazzetto nel contiene 4mila e c’è tutto lo spazio disponibile per stare distanziati.La Sir domenica ospita in casa la Leo Shoes Modena (ore 20,35). La semifinale di ritorno è prevista domenica 20 (ore 18) al PalaPanini. La finale contro la vincente della sfida tra Itas Trentino e Lube Civitanova(prima sfida a Trento) si gioca venerdì 25 settembre (ore 21,15) all’Arena di Verona.Per la Giostra della Quintana l’ok c’è, ma con prescrizioni in materia di accessi, sicurezza anti Covid-19 nelle zone adiacenti al Campo de Li Giochi, prefiltraggi e altre questioni inerenti i dispositivi di protezione individuale come le mascherine che devono esser presenti pronte ad essere distribuite gratuitamente. La Quintana, con le carte già presentate, punta ad avere un pubblico domenica al Campo de Li giochi tra le 1.800 e le 2mila persone.Situazione completamente diversa, invece, quella che riguarda Eurochocolate e i primi d’Italia eventi che sono collocati, nel primo caso nel cuori dell’acropoli perugina, mentre nel secondo coinvolgono quasi l’intero centro storico di Foligno. Alla riunione al Cor hanno preso parte i prefetti di Perugia, Armando Gradone, e di Terni Emilio Dario Sensi oltre ai vertici della sanità e della protezione civile regionale. Dal Cor è stata data indicazione a tutte e quattro le realtà considerate di presentare piani di protezione civile e anticovid aggiornati alla luce delle nuove normative, delle prescrizioni indicate e di tutti gli accorgimenti del caso compresi i piani di rischio. Un pacchetto che deve esser presentato, stando a quanto risulta a Il Messaggero, entro le 13 di oggi almeno per gli eventi più imminenti. È ovvio che la decisione finale spetterà al Comitato Per l’ordine Pubblico e la Sicurezza che potrebbe svolgersi già domani e che prenderà le prime decisioni sugli eventi di domenica. Una situazione davvero complessa soprattutto in relazione ai tempi. La Quintana si corre domenica e c’è ancora da capire quante persone potranno entrare al Campo, se i numeri finali indicati rispetto alle presenze saranno relative ai soli spettatori o se invece contemplino anche le rappresentanze rionali e tutto l’apparato di Giostra. Parlando poi di Eurochocolate nei giorni scorsi il patron Eugenio Guarducci, in una intervista a Il Messaggero, parlando di sicurezza e di misure anticovid aveva detto, in un passaggio: «Il tema centrale è la gestione degli afflussi durante l’evento negli spazi di allestimento degli stand. Le ipotesi intorno a cui stiamo lavorando, riguardano sia i giorni feriali che quelli festivi, e prevedono ingressi e uscite presidiati negli stand e la gestione da parte di personale di servizio di eventuali accodamenti per non creare affollamento e vivere in sicurezza tutto l’evento. Tutto questo va ad aggiungersi al distanziamento sociale, all’utilizzo della mascherina, oltre agli opportuni strumenti per la igienizzazione».La scaletta degli eventi parte il 13 con la Giostra della Quintana e la gara d’andata della Sir in Suoercoppa, prosegue dal 24 al 27 settembre con I Primi d’Italia e arriva a ottobre (16-25) con Eurochocolate. La situazione complessiva si capirà meglio dopo la presentazione delle modifiche e integrazioni richieste dal Cor.