Dopo coronavirus, l'Aur: «Ripartire da ferrovie e aeroporto»

PERUGIA - Col Pil regionale in picchiata e settori trainanti dell’economia regionale bloccati dall’emergenza sanitaria, potrebbe non bastare la leva degli investimenti per risalire la china. Questo considerando che, sulla scorta di una stima dell’Agenzia Umbria ricerche, la regione nel primo semestre 2020 potrebbe subire una contrazione della ricchezza anche superiore al 10%. Per questo, di fronte a un’economia emergenziale chiamata in alcuni casi a riposizionarsi, in altri a riconvertirsi, in molti a ridimensionarsi, non è sufficiente parlare di investimenti. «Investire e basta potrebbe non bastare per sostenere l’economia regionale – osserva Giuseppe Coco, ricercatore Aur – che necessita di opere e infrastrutture strategiche». A cominciare dalle ferrovie e dall’aeroporto.Basta guardare il rapporto investimenti fissi lordi sul Pil per capire che orientare risorse pubbliche sul territorio potrebbe non rivelarsi efficace per sostenere l’economia umbra. «Il Pil umbro non va bene da anni e dal 2004 risulta in calo – aggiunge Coco – e il dato pro capite non è andato meglio se nel 2018 la media italiana era a 29.200 euro e quella umbra 25.300 euro. Ciononostante, se consideriamo il rapporto investimenti fissi/Pil, dal 1995 al 2017 l’ Umbria ha mantenuto un indice quasi sempre superiore alla media nazionale e sempre più elevato di quello del Centro Italia. Gli investimenti, quindi, specie per le regioni piccole non sono sempre una panacea». Le parole chiave sono “investimenti strategici”. «È il nodo della questione da declinare in merito alle infrastrutture da realizzare, perché le opere inutili o le cattedrali nel deserto contribuiscono al sostegno dei redditi e dei consumi limitatamente al periodo in cui le si realizza. Anzi, in prospettiva sono un fardello e talvolta possono diventare anche un problema ambientale. Al contrario, ammodernando con opere strategiche la nostra regione, tirandola a nuovo e facendola diventare più bella e attraente (che mai), in prospettiva non può che essere un grosso vantaggio economico. L’essere attraenti significa alimentare il “grande gioco” delle aspettative economiche».Un esempio? Le ferrovie, a partire dal raddoppio della Spoleto–Terni in ballo da anni per un investimento di circa 650 milioni di euro. «Quest’opera sull’immediato potrebbe avere un impatto a livello occupazionale, pur producendo reddito all’esterno (le imprese sarebbero di fuori regione), ma in prospettiva va considerato il vantaggio di viaggiare da Spoleto a Roma in 40 minuti. Ma questo vale anche per la Foligno-Terontola, altra opera che sarebbe strategica ma per la quale non risulta alcun progetto di realizzazione. L’idea è investire in infrastrutture che creano un ritorno per il territorio e lo rendano più attrattivo». Anche dal punto di vista turistico, concetto alla base di chi propone uno “sfondamento” ad Assisi del Frecciarossa o il potenziamento dell’aeroporto dell’ Umbria. «L’ Umbria non ha una popolazione tale da rendere sostenibile uno scalo per voli di linea – aggiunge Coco – ma visto che porta il nome di San Francesco si potrebbe sfruttare meglio l’immagine del Santo in chiave turistica, magari affidandosi a un tour operator umbro in grado di dirottare ad Assisi il turismo religioso mondiale: essere una svolta che potrebbe giustificare anche voli di linea». Discorso simile per il minimetro di Perugia e la ex Fcu, vettori sui quali investire azionando la leva del turismo, comparto sul quale l’ Umbria può far valere un patrimonio e un richiamo invidiabili. L’alternativa, sarebbe perdere l’effetto moltiplicatore degli investimenti. «Non basta mettere una su tale casella una massiccia dose di denaro per far assumere al Pil un trend positivo», aggiunge Coco. «Anche per un problema di burocrazia che negli anni si è consolidata come freno potente: se per gli investimenti ci si avvale dello schema operativo utilizzato per la cantierizzazione del “ponte di Genova” è un conto, altrimenti è un altro, come ci insegna il terremoto del Centro Italia del 2016/17».