PERUGIA - Una frenata che fa ben sperare specie in vista della riapertura della scuola: ieri solo 7 nuovi positivi a fronte di 2.336 tamponi analizzati. È la terza volta negli ultimi otto giorni che i casi aggiuntivi giornalieri si mantengono sotto la decina e anche l’indice di positività dei tamponi, 0,30%, è uno dei più bassi da fine luglio. Continua a salire il numero delle persone testate, ieri un altro migliaio con ormai il 12 per cento della popolazione “analizzata”, con un tasso di positività inferiore al 2% (5% in Italia).

A livello territoriale, 4 dei sette casi segnalati ieri tramite il dashboard regionale sono stati certificati a Terni dove i positivi attivi sono saliti a 69. Nuovi contagi collegati a cluster già noti, con nuovi casi singoli a Cannara, dove i positivi ora sono nove, e Gualdo Cattaneo, dove sono saliti a tre. Quinto caso censito anche a Collazzone. I tamponi eseguiti tra lunedì e martedì mattina hanno consentito di certificare anche due nuove guarigioni a Corciano e a Piegaro. Ancora un giorno senza nuovi casi a Perugia dove il 17 luglio era rimasto un solo caso residuo e oggi si contano 43 contagiati, tre dei quali ricoverati. «Stiamo andando un pochino meglio – spiega l’assessore comunale alla Protezione civile, Luca Merli – ma bisognerà vedere nei giorni a venire con la riapertura della scuola. Bisognerà attendere fine settembre/inizio ottobre per capire l’impatto che la scuola sortirà sui numeri: se dovessero mantenersi stabili vorrebbe dire che siamo sulla strada giusta». Anche nei giorni più caldi, in tutti i sensi, di agosto, con un vero via-vai di casi di rientro, la situazione nel Comune capoluogo è rimasta sempre sotto controllo. «Nella maggior parte dei casi è stata una gestione tranquilla – aggiunge Merli – anche se abbiamo avuto un paio di situazioni che si sono dimostrate più complesse ma prima della notifica dell’ordinanza comunale di isolamento contumaciale. Persone che non avevano ben capito come comportarsi. Essendoci stati anche molti giovani, anche minorenni coinvolti, la collaborazione delle famiglie è stata determinante».

In serata, un nuovo guarito e un nuovo infetto sono stati comunicati dalla Asl al Comune di Umbertide, dati che saranno ufficializzati oggi. Il nuovo positivo è una persona di rientro dall’Albania che fa salire a 9 i casi attivi nel comune altotiberino cui si aggiunge una persona residente ma domiciliata in un comune limitrofo. Il virus resta diffuso in 47 comuni sul totale dei 70 interessati dal virus dall’inizio dell’epidemia, con 22 municipi covid-free.

Intanto, lo screening continua senza sosta ed è grazie ai quasi 2.400 tamponi processati ieri che sono stati scoperti sei dei sette casi certificati (uno certificato da sospetto diagnostico). Dal 18 luglio, data dalla quale il dato è disponibile, 380 dei 481 infetti sono stati scoperti grazie all’attività di screening e contact-tracing, pari al 79%. Dato che considerando gli ultimi sette giorni è salito all’85%, con 112 dei 132 casi settimanali scoperti dallo screening.

