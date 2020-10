Coronavirus, in Umbria 198 positivi e novanta ricoverati

PERUGIA - Dopo il record di 263 casi registrato ieri, scende il numero dei nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore: 198, secondo i dati ufficiali della Regione aggiornati al 16 ottobre, 4.210 in

totale dall'inizio della pandemia. Aumentano però i ricoverati, che da 86 passano a 90, e cresce anche il numero dei pazienti in terapia intensiva, da 12 a 15. Ancora elevato il numero dei guariti accertati, 54 (sono 2.153 in tutto dall'inizio della pandemia). Gli attualmente positivi raggiungono quota 1.966. Nelle ultime 24 ore sono stati

processati 2.961 tamponi (246.365 quelli complessivamente eseguiti fino ad ora).

