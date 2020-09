PERUGIA - Giornata da autentico via vai per il virus nella regione con 33 nuovi positivi e 31 guariti certificati dai 1.830 tamponi eseguiti tra martedì e mercoledì mattina. Nonostante l’elevato numero di casi, il tasso di positività dei tamponi, pari all’1,8% è superiore alla media settimanale pari a 1,23. Negli ultimi sette giorni c’è stata anche una frenata dei tamponi, 11.203 quelli eseguiti con un calo dell’11 per cento. Saliti di sole due unità i positivi attivi, ora 378, coi ricoveri che hanno raggiunto quota 19, la stessa di fine maggio, ma col contagio che allentava la presa. Covid che oggi allarga addirittura il suo raggio, arrivando anche in due comuni finora Covid-free: Fabro e Penna in teverina.

Bisogna tornare indietro fino a inizio aprile per avere una cifra simile di nuovi positivi e guariti anche se l’elevato numero di positivi registrati ieri, 33 (è la terza volta negli ultimi dieci giorni che il numero dei nuovi casi giornalieri sale sopra trenta) è sempre collegabile ai controlli, con molti asintomatici che emergono. Ben 26 dei 33 contagi censiti ieri, infatti, sono stati scoperti tramite screening e contact-tracing, con quattro casi su cinque riferibili a tale procedura. Considerando i positivi scoperti dal 18 luglio, data dalla quale il Ministero della Salute mette a disposizione tali informazioni, in Italia la percentuale degli asintomatici scoperti è dell’82%, in Umbria del 79%. A proposito di screening, a Città di Castello, il parcheggio del Centro salute di via Vasari, fino al 30 settembre (8-20) resterà allestito come punto tamponi drive-through al servizio delle persone convocate dalla Usl Umbria 1.

Venendo ai casi certificati ieri, c’è stata un’impennata a Perugia con 14 nuovi contagi, alcuni dei quali collegabili ai voli in arrivo la domenica e il lunedì in aeroporto. Nel capoluogo il totale dei casi attivi è quindi salito a 51 (+8), visto che si registrano anche sei guariti. Guarigioni in salita anche a Terni (6), Gubbio (5), Narni (4), Bastia Umbra (3) e Corciano (2). Hanno salutato il virus anche ex pazienti a Bettona, Amelia, Magione, Bettona e Umbertide: ciononostante nessuno dei comuni alle prese col virus è tornato covid-free e, anzi, per i nuovi casi segnalati a Fabro (virus “importato” e contratto in ambito lavorativo) e Penna in Teverina, il totale dei municipi con almeno un contagiato è salito a 49 (72 su 92 quelli interessati dall’inizio dell’epidemia).

Quanto agli altri positivi, si allargano i cluster di Cannara dove sono stati certificati altri due casi, e Citerna: secondo positivo in due giorni, contatti stretti dei due contagiati già presenti e riferibili, come spiegato dal Comune, allo stesso nucleo familiare. Anche il nuovo positivo di Norcia è collegabile alla mappa epidemiologica di un caso diagnosticato in precedenza (25 agosto). Nel pomeriggio, la Usl Umbria 2 ha comunicato la positività di un operatore del centro per immigrati di Villanova, nel comune di Orvieto, sintomatico. In osservazione una trentina di persone. Nella regione, alle 12 di ieri, risultavano 1.545 persone “non positive” in isolamento mentre gli isolati contagiati sono 359: altri 19 pazienti sono invece in ospedale.

