PERUGIA - Salgono ancora, al ritmo di quasi venti al giorno. Il bollettino della Regione Umbria diffuso ieri ha riportato 19 nuovi casi di contagio al Covid-19. Diciannove nuovi casi con 1162 tamponi eseguiti. E l’attenzione resta su chi rientra da viaggi e vacanze. Le indagini epidemiologiche svolte dagli uffici delle Usl raccontano che almeno due degli ultimi casi accertati arrivano da fuori.

IL TRASIMENO

Il Comune di Castiglione del Lago, ieri ha avuto conferma del secondo infetto: «si tratta di un tampone fatto in aeroporto per un rientro dall’estero. La Usl sta procedendo all’indagine epidemiologia, la persona e i suoi contatti sono già in isolamento. La situazione è quindi sotto controllo...vi chiediamo di continuare ad essere prudenti, di rispettare con coscienza tutte le norme del distanziamento sociale e di utilizzare la mascherina quando tale distanziamento non è assicurabile».

I numeri dell’area del Trasimeno vengono tenuti sotto controllo dalla task force regionale: il comune con il tasso di positivi più alto nella regione risulta Panicale: 0,91 per mille, vale a dire 5 positivi” su una popolazione di 5.600 residenti e il vicino comune di Passignano tocca quota 0,88 positivi ogni mille persone, abbastanza per far accendere la spia rossa nella mappa della regione.

I COMUNI

Un altro caso è stato accertato nelle ultime ore anche nel Comune di Deruta (tre gli attualmente positivi) e la ricostruzione è assolutamente simile a molti altri episodi degli ultimi giorni: «Si tratta, anche in questo secondo caso, di un ragazzo giovane, appena rientrato dalle vacanze - fa sapere il sindaco Michele Toniaccini - ho immediatamente contattato la famiglia del giovane per accertarmi in merito alle sue condizioni di salute che al momento, non destano preoccupazione».

Una persona di Terni è stata trovata positiva dai controlli all’aeroporto di Fiumicino. Tra i nuovi infetti anche un donna di fuori regione domiciliata a Umbertide. Il contagio si è allargato ad un maggior numero di comuni: riscontrati due casi a Bettona, uno a Collazone e uno a Corciano. Registrati anche due positivi in più a Foligno, Bastia (8 gli attualmente positivi), e altri due casi in più pure a Perugia e a Narni. Un nuovo caso anche ad Amelia e uno a Todi.

Risulta decisivo il sistema delle indagini epidemiologiche che vengono svolte il più rapidamente possibile per “cerchiare” i potenziali contatti degli infetti. L’ultimo dato del bollettino regionale racconta di 1455 persone attualmente in isolamento per il rischio di essersi avvicinati troppo a pazienti infetti.

GLI OSPEDALI

Il contagio viene comunque gestito per la grande maggioranza dei casi con terapia a domicilio: ieri un altro paziente è stato dimesso: risultano 12 i malati affetti da Covid-19 in Umbria, 8 sono al Santa Maria della Misericordia di Perugia, uno si trova nel reparto di terapia intensiva e altri 4 pazienti sono ricoverati a Terni.

