Coronavirus: in Umbria 41 morti, 1211 contagiati e 11 guariti in più

PERUGIA - Dai dati aggiornati alle ore 8 di sabato 4 aprile e resi noti dalla Regione dell'Umbria, 1211 (+36 rispetto a ieri) persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 41 (+11 rispetto a ieri).

Risultano 203 i clinicamente guariti (+13 rispetto a ieri). I deceduti sono 41 (+2 rispetto a ieri).

Sono ricoverati in 213 (stabile rispetto a ieri), di cui 43 (-5 rispetto a ieri) sono in terapia intensiva.

Al momento le persone in isolamento sono 4158 (+22 rispetto a ieri) in totale e 5415 (+314) quelle uscite dall’isolamento. Nel complesso sono stati eseguiti 11047 tamponi (+437 rispetto a ieri).

Ultimo aggiornamento: 12:38