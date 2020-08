PERUGIA - Si movimenta il fine agosto del covid in Umbria con 15 degli ultimi contagiati che sono guariti a fronte di altri 22 casi accertati. Un via vai nel quale, come emerge dall’ultimo rapporto Iss-Ministero della Salute, nessuno dei 1.374 focolai attivi nel paese, nessuno riguarda l’Umbria dove il 75% dei casi censiti ad agosto, pari a 204, sono stati scoperti nell’ambito di screening e contact-tracing. Ieri, infatti, si è registrato un nuovo record di tamponi e casi testati in un giorno.

L’impennata di guariti, un numero simile non si registrava da metà maggio con 127 attualmente positivi, fa tornare covid-free Marsciano mentre continua l’uscita dal contagio dei positivi di Assisi, 11 in due giorni, coi casi attuali scesi a 9. Nella città serafica si registrano altri due contagi importati. Il virus è tornato a Torgiano, col primo caso della fase tre: si tratta di un giovane asintomatico che, come comunicato dal sindaco Eridano Liberti, risultava già in quarantena. Confermato un nuovo positivo anche a Deruta, mentre a Magione, il sindaco Giacomo Chiodini in serata ha aggiornato a due i casi (uno comunicato dalla Regione). «Sulla base delle indagini epidemiologiche – ha spiegato il primo cittadino – la trasmissione del virus sarebbe avvenuta fuori dal territorio comunale e le due persone sono al momento in isolamento in un’altra città». Tutti in quarantena i contatti stretti dei due contagiati. «È ormai evidente che il virus sta circolando aldilà dei vari rientri dall’estero e indipendentemente da dove e se si è andati in vacanza». Nella mappa del contagio, nuovi casi singoli risultano anche a Passignano, Castiglione del Lago e Stroncone. Impennata di positivi a Terni, con tre casi, Gubbio (4) e Perugia dove si contano cinque nuovi contagi e sei guarigioni. I due guariti rimanenti sono di Bastia Umbra. Al momento sono 36 i comuni alle prese col virus.

Prosegue lo screening, con un nuovo record giornaliero di tamponi, 2.021, e il numero più alto di persone testate in una giornata: 1.262. In 40 giorni, le positività scoperte grazie ai controlli sono passate da 17 a 226 mentre ad agosto, su 269 casi totali scoperti, solo 65 sono legati a sospetto diagnostico. Al momento sono quindi saliti a 234 i positivi attivi (+105 in una settimana), 12 dei quali (-1) in ospedale dove non figurano più degenti in intensiva. Ne consegue che il 95% degli infetti è in isolamento con pochi o zero sintomi; condizione che interessa anche altre 1.521 persone (228 in più in una settimana) in quarantena in quanto venute a contatto con positivi o perché in attesa dell’esito del tampone. I casi totali sono intanto saliti a 1.741, 139 dei quali nell’ultima settimana con un’incidenza rispetto ai positivi certificati dall’inizio dell’epidemia più che doppia rispetto al dato nazionale: 8% contro il 3,1% nazionale.

