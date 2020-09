Coronavirus, 100 casi in una settimana: i dati della Regione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più di cento casi di positività in una settimana. I dati sul covid-19 in Umbria sono stati forniti venerdì dalla Regione, nel consueto report sull'andamento settimanale.I casi positivi - riferisce Palazzo Donini - sono passati da 1.741 del 28 agosto a 1.874 del 4 settembre (+ 133); gli attualmente positivi da 234 sono diventati 332 (+ 98). I guariti sono cresciuti da 1427 a 1462 (+ 35), i ricoveri totali sono passati da 12 a 14 (+ 2), di cui 3 in rianimazione (+3).I decessi sono 80, ma va aggiunto il 70enne morto venerdì mattina al Santa Maria della Misericordia, dove era ricoverato in terapia intensiva insieme ad altri due pazienti.Il totale delle persone attualmente in isolamento è 1905 rispetto alle 1743 (+ 162) del 28 agosto, e di queste sono in isolamento contumaciale 318 rispetto alle 222 del 28 agosto (+ 96).Alle ore 8 di venerdì il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 162.240, rispetto ai 149.916 effettuati alla data del 28 agosto, con un aumento di 12.324 tamponi.Il paziente ufficialmente guarito è chi risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro.