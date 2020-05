Ultimo aggiornamento: 10:06

PERUGIA - Per la prima volta dalla scoperta dei primi due positivi, il 28 febbraio, nessun nuovo caso è stato certificato nella regione anche se il 20 aprile, l’unico caso scoperto era “importato”. Un dato confortante alla vigilia del primo allentamento delle misure restrittive e «un bel segnale - come osserva la governatrice Donatella Tesei – considerando che era riferito a 751 tamponi. Ma è un punto di partenza, non di arrivo». Da oggi, infatti, scatta la timida fase due che sarà comunque «monitorata con attenzione» anche se l’Umbria resta in posizione avvantaggiata rispetto alle altre regioni, col secondo tasso di malati più basso (13%) dopo la Valle d’Aosta (10%). A fronte di 1.394 casi certificati, nella regione risultano 183 persone in ospedale (58 a reparto, 13 in rianimazione) o in isolamento domiciliare (112). Il Cuore verde resta invece la regione col tasso di guarigione più alto, pari all’82% (78,4% Valle d’Aosta) considerando anche i 53 clinicamente guariti, e con l’indice di letalità più basso, 4,9% (6,5% Basilicata). Sull’orizzonte settimanale, con 26 nuovi casi e un incremento dell’1,6%, la regione è seconda solo al Molise dove dal 26 aprile al 3 maggio sono stati certificati 5 nuovi casi (+1,7%). Continua invece a scendere a due cifre il numero dei malati che in sette giorni si è ridotto di 113 unità, pari al -38,2% (-57,1% in Valle D’Aosta). Solo in cinque regioni, il totale dei malati è continuato a salire: Lombardia, Piemonte, Liguria, Puglia e Sicilia. Lo specchio di un contagio che è avanzato e si è ristretto con una spinta diversa a seconda dei territori. E in Umbria la regressione del virus, considerando il ritmo delle guarigioni e la progressiva frenata dei nuovi contagi, è stata tra le più evidenti a livello nazionale. Questo, nonostante otto regioni (tra cui Molise e Basilicata) abbiano un’incidenza cumulativa inferiore ai 158 casi ogni 100mila residenti certificati qui. Dati umbri in evidenza anche considerando lo screening della popolazione. Ieri, come detto, zero positivi a fronte di 751 tamponi, arrivati a quota 38.823, 440 ogni 10mila abitanti, dato che vede l’Umbria settima per quantità di esami effettuati (record a Bolzano e in Veneto). La regione scala una posizione, arrivando alla sesta, considerando il numero delle persone “testate”: con 26.973 casi, risulta che il 3% degli abitanti sono stati sottoposti a scansione per verificare l’eventuale presenza del virus. Considerando i dati degli ultimi cinque giorni, a fronte di 3.710 persone sottoposte a tampone, sono risultati solo 15 positivi, pari allo 0,4% (dato inferiore solo in Calabria e Molise, 0,3%). Nella regione risulta inoltre che il 30,5% dei tamponi (pari a 11.850) siano stati ripetuti, eseguiti sullo stesso soggetto in cerca della ritrovata negatività, ad esempio. Il dato più elevato risulta a Bolzano (54,4%), Campania (45,6%) e Veneto (41.7%). Considerando la mappa della guarigione, anche Preci si è aggiunto alla lista dei Comuni covid-free, arrivati a 23.