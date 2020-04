Coronavirus, le paure delle 200 agenzie di viaggi dell'Umbria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Sono state le prime imprese a soffrire per gli effetti dell’emergenza sanitaria, quando alla fine di febbraio furono annullate improvvisamente tutte le gite scolastiche programmate in Italia, e forse saranno le ultime a ripartire. Nasce da questa situazione difficilissima l’appello del presidente di Fiavet Umbria Confcommercio Federico Tagliolini, che ha consegnato alla Regione Umbria un documento articolato di analisi e proposte che seguono una logica precisa: fase 1, garantire la sopravvivenza delle imprese; fase 2, far ripartire il turismo umbro e le agenzie di viaggio che vendono pacchetti in Italia e all’estero.«Alle nostre imprese servono risposte concrete e urgenti- incalza il presidente Taglioni -Le agenzie di viaggi e tour operator dell’Umbria, quasi 200 tra agenzie e filiali, sono state messe in ginocchio dal blocco improvviso della mobilità e del turismo. Se nemmeno d’estate dovessimo riuscire a ripartire, con il perdurare dell’emergenza sanitaria e in assenza di aiuti concreti, molte agenzie saranno costrette a chiudere definitivamente».