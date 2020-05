Coronavirus, il minimetrò riapre altre due stazioni

PERUGIA- Buona la prima. Dopo una settimana, che è stata quasi una prova con un numero ridotto di stazioni aperte, visti i buoni risultati e il coretto uso da parte dei passeggeri della metropolinata perugina, da lunedì il minimetrò aprirà anche le stazioni di Madonna Alta e Case Bruciate. Un importante passo in avanti verso il ritorno alla normalità per un mezzo di trasporto strategico per raggiungere centro storico e aiutare l'acropoli a tornare a vivere. © RIPRODUZIONE RISERVATA