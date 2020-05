Coronavirus, a Perugia in strada meno del 50% delle auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Dal lockdown alla mini Fase 2, la città ha riacquistato non solo chi va nei parchi e nelle aree verdi, ma anche il traffico. Quanto? Una fetta ancora tutt’altro che consistente a sentire i dati che sono in mano al Comune. Se rispetto all’ultima settimana pre fase 2 c’è una crescita del trenta per cento di auto e mezzi che girano la città, c’è da fare i conti ancora con una Perugia sonnacchiosa. Il dato dice che girano meno del 50 % delle auto che si muovevano prima della chiusura dell’Italia per Covid-19. E c’è un altro dato che racconta come il ritorno alla normalità sarà ancora lento un bel po’.Secondo i dati contenuti nel Piano urbano della mobilità sostenibile, c’è da tenere conto degli spostamenti che avvengono in città. In un giorno medio a Perugia ci soni 480mila spostamenti, cioè quasi mezzo milione. Attualmente, sempre secondo gli esperti di palazzo dei Priori, stiamo a circa 200mila. Cioè mancano quasi 300 mila spostamenti all’interno della cintura cittadina. Ecco che torna il meno della metà del traffico su strada. Un dato che racconta come la Fase 2 si sia mossa molto lentamente soprattutto perché il blocco delle attività continua. Basti pensare all’intera partita del commercio per cui ieri pomeriggio c’è stata la Conferenza Stato-Regioni. I numeri fotografano anche i momenti in cui c’è movimento lungo le strade: soprattutto quello legato agli spostamenti casa lavoro. Spostamenti comunque ridotti per il grande ricorso allo smart working soprattutto da parte degli enti pubblici. E c’è anche un altro elemento che tiene le strade, di fatto, libere dalle code. la riduzione dei trasporti pubblici. Meno bus che circolano. E anche questo sarà un tema chiave una volta che la Fase 2 sarà reale visto che tutti gli esperti immaginano un utilizzo maggiore del mezzo privati rispetto a quello pubblico, autobus in testa.Intanto si apre il dibattito su un nuovi tipi di mobilità urbana. Si muovono i gruppi di consiliari di opposizione Idee Persone Perugia, Rete Civica Giubilei, Partito Democratico che presenteranno un ordine del giorno sul tema. «È urgente – spiega Lucia Maddoli, consigliera del gruppo Idee Persone Perugia – che il Comune si attivi per scongiurare il rischio di una paralisi del traffico cittadino con tute le sue negative conseguenze, e chiediamo alla giunta di intervenire per pianificare, attuare e promuovere la mobilità attiva pedonale e ciclabile e la micro-mobilità come alternativa all’uso della macchina privata».Per Maddoli si possono, ad esempio, definire percorsi pedonali e corsie ciclabili, aprire corsie preferenziali alla circolazione delle bici, potenziare e facilitare all’accesso dei servizi di bike sharing. E ancora, introdurre premialità e rimborsi chilometrici per chi utilizza la bici negli spostamenti casa-scuola, casa-lavoro, a partire dai dipendenti comunali. «Va poi favorita la pedonabilità – prosegue Maddoli – ripristinando Ztl e sosta regolamentata e realizzando zone 30 già individuate nel Pums e ancora non realizzate, istituendo anche strade residenziali».