Perugia, 3 varchi della Ztl ancora aperti fino a domenica 14

PERUGIA - Il Comune di Perugia ha deciso di prolungare fino a domenica 14 l'apertura di tre varchi di accesso alla Zona a traffico limittai. «A fronte dell’esercizio del trasporto pubblico minimetrò riattivato dal 18 maggio ma con orari e capienza limitati e a fronte della ridotta capacità del parcheggio del Mercato Coperto- spiega una nota di plazzo dei Priori- l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare l’ordinanza n. 624 del 18 maggio fino al 14 giugno».

La nuova ordinanza prevede il libero accesso in centro storico dagli accessi di via Baglioni, via Battisti e via della Sposa dalle 7 alle 13. Resta il divieto di transito e sosta dalla mezzanotte alle ore 7 di tutti i giorni feriali e festivi.

