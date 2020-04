© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si guarda alla, ma la Fase 1 non è finita, a ben guardare i dati dellaregionale che partono dal Cor di Foligno. Ne esce una situazione in chiaroscuro su quello che l’Umbria ha chiesto e ottenuto, anche per quello che servirà domani una volta che il lockdown verrà allentato. È partita la richiesta per il Dipartimento nazionale Prociv e per il commissario Arcuri di trentamila test rapidi. O meglio, la richiesta di autorizzare (e coprire)la spesa: una partita da quasi un milione di euro con la riposta ancora ferma, ingolfata tra una pec qualche cassetto romano. I trentamila test sono metà sierologici e metà molecolari e vengono considerati decisivi per laUna Fase 2 che si avvicina con una bagaglio di scorte importante. A Foligno ci sono, per esempio, 890mila guanti e 635 mila mascherine. Ma mancano i camici. Ne servono 1.500 al giorno tant’è che si sta valutando la possibilità di una sterilizzazione per il riuso. Giusto per fare un conto sulle, ogni settimana ne servono 135mila chirurgiche, e 12 mila tra Ffp2 e Ffp3.«Con le mascherine la situazione è buona- spiega Borislav Vujovic dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile della Regione Umbria-ma alcuni presidi e macchinari chiesti, non sono mai arrivati». L’elenco dice che, per esempio, l’Umbria ha chiesto 400 pompe a siringa per le terapie intensive e ne sono arrivate zero, di pompe peristaltiche (per la nutrizione dei pazienti) ne sono arrivate due sulle 240 richieste, zero aspiratori elettrici a fronte degli 80 richiesti, zero letti per terapie intensiva a fronte dei 72 e zero pezzi dei moduli di isolamento (per il trasporto dei malati Covid-19 in barella) a fronte dei 4 richiesti. Quando non c’è risposta non significa che la sanità regionale non possa operare, ma fa con quel che ha, con le dotazioni di base degli ospedali.Le mascherine e i ventilatori polmonari sono stati(sono ancora) uno dei temi caldi per gestire, al di là delle fasi, la sfida al. Così, dall’inizio dell’emergenza (fine febbraio) al Cor sono arrivate 3,153 milioni di mascherine: 2,1 milioni di chirurgiche, 776 mila Montarsio, 270mila Ffp2 e 7.250 Ffp3. Che sono state smistate negli ospedali di Perugia e Terni, alle Asl, ai Coc, alle prefetture, alle forze dell’ordine, ai dipendenti della Regione, ai volontari della Prociv che operano sul territorio e a quelli che operano davanti agli ospedali e alla Rsa. È logico che tutti questi soggetti si siano mossi anche con rifornimenti mirati e hanno ottenuto donazioni. Sul fronte dei ventilatori polmonari dei 70 richiesti per le terapie intensive ne sono arrivati 59, per sub intensiva ne sono arrivati 23 su 90, ma le dotazione tramite gare Consip sono andate direttamente agli ospedali senza passare per il Cor dove il materiale è arrivato con acquisti diretti vagliati dal Dipartimento, donazioni, dal commissario alla sanità e da donazioni nazionali e internazionali gestite dal Dipartimento.Fino a oggi l’emergenza per l’Umbria è costata 2 milioni di euro, sono queste le spese con il bollino del Dipartimento della Protezione civile nazionale. «Per la Fase 2-spiega Borislav Vujovic- c’è da vedere prima il decreto del governo cosa stabilirà e poi come si muoverà nello specifico e di concerto la Regione».L’emergenza non è finita, la Fase 2 è alle porte, ma due mesi di sfida hanno disegnato un’Umbria nuova. Ancora Vujovic: «Abbiamo ricevuto tante chiamate al nostro Centro di cittadini che volevano aiutare, dare una mano, di gente che voleva portarci da mangiare. C’è stato uno scatto della solidarietà anche più importante rispetto al terremoto. Un plauso, a questo proposito va ai volontari di Protezione civile che sono stati decisivi».