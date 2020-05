Ultimo aggiornamento: 09:29

Parrucchieri e negozi al dettaglio lunedì, centri estetici dal 25 maggio: l’Umbria è pronta a partire. La tabella di marcia è il calendario approvato ormai oltre due settimane fa dal comitato tecnico scientifico: per Palazzo Donini il piano resta quello. La governatrice Donatella Tesei ha pronta sulla sua scrivania l’ordinanza che vale un altro robusto giro di riaperture, per la firma attende solo il nuovo decreto del Presidente del Consiglio atteso tra domani e sabato. Un passo decisivo è atteso per la giornata di oggi quando i ministri Boccia e Speranza, cioè i dicasteri di Affari regionali e Salute, parteciperanno alla videochat con la Conferenza delle Regioni: vista la delicatezza del momento potrebbe essere aggiunto anche un collegamento con Palazzo Chigi.I governatori attendono dal Premier Giuseppe Conte un decreto con due punti chiave: il via libera alle Regioni in proporzione alla situazione dei contagi e poi un dettaglio fondamentale rispetto alle linee guida Inps per la sicurezza: la differenza tra prescrizioni e raccomandazioni, un altro passaggio fondamentale rispetto alla libertà di movimento per i governatori.IL CALENDARIO«In considerazione del basso indice di contagiosità - rimarcano da Palazzo Donini - la Regione Umbria si atterrà al cronoprogramma vidimato dal Comitato tecnico scientifico regionale già stilato e presentato a fine aprile, modificando solamente le aperture indicate per l’11 maggio che andranno a sommarsi a quelle previste per il 18».Nel dettaglio: Palazzo Donini e prof dell’Università di Perugia avevano previsto per la giornata di lunedì scorso la riapertura del commercio a dettaglio, insieme a parrucchieri e barbieri, a questo punto scatta tutto a lunedì 18 maggio. Per la stessa data, l’ordinanza pronta e solo da firmare della governatrice Tesei aggiunge pure attività di ristorazione e bar. Non solo, nella stessa giornata previste pure le saracinesche alzate per tutti i centri sportivi che svolgono attività all’aperto, per le agenzie di viaggio, i tour operator e i servizi di prenotazione.Per tutte le altre attività, la valutazione toccherà al comitato tecnico scientifico. Restano fuori i centri estetici, per i quali il calendario della Regione ha fissato la data del 25 maggio ed il turismo extralberghiero, per il quale il giorno X è il primo giugno. «Tutte le ripartenze successiva al maggio saranno oggetto di confronto da parte della Regione, con il Comitato tecnico scientifico - fa sapere Paalzzo Donini - al fine di valutare la possibilità di eventuali riavvii anticipati rispetto a quanto previsto. Il confronto riguarderà anche le attività non contemplate nel documento regionale».Regione e prof avevano anche fissato nel calendario una serie di misure di sicurezza: «saranno applicate quelle, salvo diverse prescrizioni nazionali». Una prescrizioni è ben diversa da una raccomandazione. La Regione intende comunque accelerare con le attività di monitoraggio della situazione epidemiologica: quindi oltre mille tamponi al giorno e test sierologici il più diffusi possibile.