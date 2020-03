Il Servizio Idrico Integrato di Terni, in considerazione dello straordinario momento legato all’emergenza COVID-19, comunica di aver disposto la sospensione delle attività di distacco delle forniture idriche e di aver attivato la possibilità di dilazionare i pagamenti delle bollette per i clienti con difficoltà economiche. Oltre a questo provvedimento Sii ha anche deciso che lo Sportello Provinciale di Terni (Front Office), in via Farini n.11sarà chiuso da domani, 16 marzo fino al 25 dello stesso mese. I clienti che hanno preso un appuntamento saranno contattati telefonicamente dai nostri operatori per ricevere il servizio atteso. Si ricorda che la clientela può comunque richiedere tutti i servizi e le informazioni attraverso i canali on line e telefonici che sono stati potenziati e che sono i seguenti: - web (www.siiato2.it - accedendo all'area riservata), - telefonici (800 093966 numero verde gratuito da rete fissa, 0744 441562 da cellulare) Le misure finalizzate alla tutela della salute pubblica, sono state adottate in considerazione dei DPCM governativi e sono coerenti con gli orientamenti generali dell’ARERA, le linee guida specifiche dell’AURI del 13 marzo scorso e gli indirizzi del Gruppo Acea.

