Venti sonetti online sul tema del Coronavirus a firma di due artisti ternani, il commediografo Italo Conti e il musicista Francesco Morettini. Il file, che ha una durata di 18 minuti, è stato donato oltre che all'ospedale Santa Maria di Terni, che lo ha subito inserito sul suo sito ufficiale, anche agli ospedali di Perugia, Bergamo e Brescia, epicentri, insieme a Milano, della pandemia. Chi vorrà acquistare il file lo potrà fare facendo una donazione volontaria non c'è un prezzo fisso - agli ospedali coinvolti nell'iniziativa.

«In realtà il discorso è più ampio e complesso - argomenta Italo Conti, sceneggiatore ed autore teatrale - il nostro augurio e che presto anche le istituzioni, a cominciare da quelle ternane, Comune in primis, ospitino sui propri siti il nostro file che è udibile a tutti ed è in lingua italiana. L'obiettivo è solo quello di racimolare fondi e solidarietà per chi ha bisogno in questo particolare momento di disagio, ma soprattutto per chi ha avuto la disgrazia di ammalarsi. Anche la cultura, a nostro avviso, deve fare la sua parte e noi nel nostro piccolo, con questa iniziativa, stiamo tentando di dare una mano. Non si può essere indifferenti a ciò che sta capitando nel mondo. Il momento storico, purtroppo, è epocale».

Una iniziativa simpatica e originale, quella dei due artisti ternani, che ha lo scopo di aggredire in maniera ironica e sarcastica il virus che sta dilagando ormai in tutto il mondo, non solo in Italia. «I temi dei venti sonetti che ci siamo inventati sono diversi, anche se tutti legati al virus e alla sua diffusione aggiunge Conti e poi anche i titoli sono particolarmente ironici e beffardi nei confronti della patologia che purtroppo sta mietendo vittime in particolare nel nord Italia. Oltre all'aspetto ironico nel nostro file ce ne comunque un altro che è quello più squisitamente informativo e didattico». Italo Conti, più volte rappresentato in Italia e all'estero, a Terni è molto conosciuto così come Francesco Morettini, direttore in diverse occasioni al festival di Sanremo e autore delle musiche, insieme a Luca Angelosanti, di cantanti come Mina, Renato Zero, gli Stadio ed altri. «Il nostro vuole essere solo un segnale - conclude Italo Conti - che tutti possono fare qualcosa per contribuire alla causa. Io ho scritto i testi mentre Francesco Morettini li accompagna con il suo pianoforte. Nulla di impegnativo, ma un qualcosa che abbiamo realizzato con il cuore. Siamo convinti che questa guerra, questa tragedia, si vince tutti insieme. Guai pensare che ognuno possa da solo risolvere il problema. Il momento è critico, difficile, ma tutti insieme ce la possiamo fare».

