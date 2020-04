Nuovo giro in città e pacchi consegnati alle famiglie bisognose di Terni, mentre tra i tifosi c'è chi lancia una sciarpa celebrativa del gemellaggio con l'Atalanta ma con finalità legate alla beneficenza anche in favore di strutture delle città rivali di Perugia e Brescia. Calcio sempre più immerso nella solidarietà. Per la terza settimana di fila, i calciatori della Ternana hanno indossato mascherine e guanti per andare a consegnare personalmente i pacchi contenenti alimenti, prodotti per l'igiene e beni di prima necessità, destinati alle famiglie meno abbienti indiviuate dall'assessorato al welfare del Comune di Terni. Con una variante rispette alle prime consegne, data dall'aggiunta tra i beni distribuiti di una colomba pasquale. Sono sempre i pacchi che la Ternana calcio finanzia e che, come ha detto nei giorni scorsi il presidente Stefamo Bandecchi, verranno consegnati per almeno sette settimane. Il giorno individuato per effettuare la consegna è il giovedì. I calciatori che hanno partecipato sono stati Carlo Mammarella, Antonio Palumbo, Emanuele Suagher, Marino Defendi, Fabrizio Paghera, Daniele Vantaggiato, Modibo Diakité, Mattia Proietti e Guido Marilungo. Insieme a loro, anche il tecnico Fabio Gallo, il vicepresidente Paolo Tagliavento, il direttore sportivo Luca Leone, il team manager Mattia Stante e l'addetto alle comunicazioni Lorenzo Modestino. A tutti loro, si sono aggiunti gli Alpini e il club Ternana marathon. Solidarietà anche nelle iniziative dei tifosi. Tre sostenitori, Luca Perotti, Christian Rossi e Roberto Vitali, hanno realizzato una sciarpa con i colori della Ternana e dell'Atalanta, celebrativa del gemellaggio tra le tifoserie. Viene messa in vendita e il ricavato sarà devoluto ad associazioni e strutture sanitarie di Terni e Bergamo, ma anche di Perugia e Brescia che sono le città delle tifoserie rivali. Per acquistarle, ci si può rivolgere al 331/6520580, oppure mandare una mail a trxbg.maicosiuniti@gmail.com.

