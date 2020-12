Coronavirus, in Umbria otto morti. Calano i ricoveri. Ci sono 180 nuovi positivi

PERUGIA - Altri 485 guariti al Covid in Umbria nell'ultimo giorno secondo i dati forniti nel corso della

conferenza stampa settimanale della Regione sull'aggiornamento epidemiologico relativo alla pandemia Covid. Dai 3.106 tamponi analizzati sono scaturiti 180 nuovi positivi con un tasso di positività del 5,79 per cento sostanzialmente stabile rispetto a ieri (5,34%). Otto i morti. Continua la discesa dei ricoverati in ospedale, ora 312, cinque in meno di ieri, 42 (ieri 47) in terapia intensiva.

