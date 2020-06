PERUGIA Il giorno dopo lo zero registrato nella nuova stima di Rt, arriva la notizia di un nuovo decesso legato al coronavirus. Si tratta del morto numero 78, un medico di Orvieto, che fa salire a 5,42 il tasso di mortalità da Covid-19 in Umbria.

È l'unico indicatore variato rispetto a venerdì, quando la situazione virus nella regione vedeva la presenza di 1438 casi totali che dopo tre mesi e mezzo sono diventati 24 positivi attivi. L'evoluzione di un'epidemia che oggi vede il cuore verde gestire sette ricoveri (due dei quali in terapia intensiva) e 17 infetti isolati a casa. Di questi, sette restano senza sintomi, figurando quali clinicamente guariti. Il totale di chi si è posto alle spalle il contagio e la malattia è pari a 1336.I dati sono contenuti nel dashboard regionale aggiornato ogni giorno dalla protezione civile regionale su dati e informazioni comunicati dalla direzione Umbria salute sulla base degli elementi forniti dalle aziende sanitarie e ospedaliere della regione.

Resta elevato il numero delle persone negative al virus ma esposte al contagio e costrette dal protocollo alla quarantena domiciliare: sono 240 mentre sono 26.934 le persone uscite dall'isolamento, dall'arrivo dell'epidemia in Umbria.

