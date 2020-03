Coronavirus, in tempi di covid-19 la Cina aiuta Foligno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Dalla Cina arrivano aiuti per contrastare la pandemia di covid-19. Un bel gesto che in tempi di coronavirus la dice lunga su come la solidarietà abbia raggiunto livelli sempre più internazionali arrivando a toccare Foligno. Così le chiese evangeliche cinesi hanno scelto Foligno, e nello specifico l’Associazione di Pubblica Assistenza Croce Bianca. Come detto hanno scelto la pubblica assistenza “Croce Bianca" di Foligno la Chiesa Cristiana Evangelica di Wenzhou, realtà della Cina, e e la Chiesa Cristiana Evangelica Cinese di Roma Fuyiantang. E lo hanno fatto come gesto concreto di solidarietà per il lavoro quotidiano svolto in questo drammatico momento. Grazie all'iniziativa di “Emporio 1000 Cose” di Sant'Eraclio sono state donate alla Croce Bianca 600 mascherine chirurgiche. “A loro – spiega Salvatore Sella, presidente del sodalizio - va il grazie commosso del Consiglio Direttivo, dei dipendenti e dei volontari della Croce Bianca”.