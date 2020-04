© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Sono pochi, i rifornimenti arrivano a singhiozzo e i laboratori hanno autonomia soltanto per pochi giorni. Resta sul tavolo il problema dalla scarsità di tamponi indispensabili per affrontare l’emergenza Covid-19. Anche di questo di è parlato ieri mattina nella videoconferenza con il responsabile del Dipartimento nazionale di Protezione civile Angelo Borrelli che ha riconosciuto come l’Umbria sia stata una delle regioni più virtuose nella gestione delle spese dell’emergenza. Ma la questione dei tamponi non sta tanto nel prezzo, nei giorni scorsi l’Azienda ospedaliera di Perugia ha deliberato uno stanziamento di 725mila euro proprio “per l’acquisto urgentissimo di test diagnostici per l’emergenza coronavirus”, il problema resta la difficoltà di reperimento in tutta Europa.Una soluzione, anche questa volta, potrebbe arrivare dall’Università di Perugia. Nei giorni scorsi l’ateneo aveva messo a disposizione persone ed energie: ricercatori e prof impegnati al microsopio in turni di sei ore per svolgere test “manuali” allo scopo supplire alla carenza di reagenti da laboratorio ed individuare così le sembianze del coronavirus. Ora si potrebbe andare anche oltre: autoprodurre i tamponi. Le professionalità dell’Università di Perugia - dalla microbiologia alla medicina, passando per farmacia - sono a disposizione per un progetto ambizioso, in grado di superare la fase di difficoltà e svicolare il più possibile il lavoro dei laboratori umbri dalle forniture che procederanno a singhiozzo ancora per molto tempo.Proprio in questa fase in cui il picco dei contagi sta rallentando la proprie corsa, l’analisi dei tamponi è ritenuta dagli esperti assolutamente decisiva. Per questo i laboratori lavoreranno anche oggi, nella giornata di Pasqua, ininterrottamente per 24 ore, i biologi continueranno a scrutare il terribile Rna (il patrimonio genetico) del virus.I tamponi restano indispensabili anche di fronte all’impiego dei test rapidi. In Umbria ne sono stati eseguiti 1200 di quelli “immunologici” negli ultimi giorni. In pratica, in una goccia di sangue vengono ricercati gli anticorpi “anti-covid” e non il virus: considerando che l’organismo sviluppa le proprie difese a distanza di alcuni giorni, i risultati negativi vanno presi con particolare attenzione. Anche per questo motivo la fase dei primi 1200 test è stat considerata dal Comitato tecnico scientifico regionale una sperimentazione. I risultati saranno discussi in questi giorni ma la sensazione è che si tratti di uno strumento utile rispetto all’obiettivo di attuare una «sorveglianza» del contagio. In pratica, un indicatore capace di mostrare rapidamente se e dove il virus si sposti.Altri test rapidi (circa un’ora tra il prelievo e il risultato) ma di tipo molecolare saranno consegnati in Umbria tra oggi e domani.Dai dati aggiornati alle 8 di ieri mattina 1309 persone - 7 in più rispetto al giorno precedente - risultato complessivamente in Umbria risultano contagiate al virus Covid-19. I guariti sono 192, il numero fa ben sperare: 33 pazienti hanno ricevuto il doppio tampone negativo nell’arco delle ultime 24 ore; altri 342 pazienti risultano invece clinicamente guariti. La cifra dei decessi resta a quota 52.Dei 1309 positivi (dei quali 47 provengono da fuori regione) attualmente sono ricoverati in 176: nove in più nella giornata di sabato , 39 sono seguiti nei rreparti di terapia intensiva.