PERUGIA - Non accenna a scendere la curva del contagio in questo gennaio che quanto a numeri Covid inizia a somigliare più a ottobre che a dicembre. I contagi settimanali, infatti, restano sopra 1.500 e anche l’incidenza dei test molecolari positivi non accenna a scendere sotto il 7%. Tornano ad accelerare i decessi, ieri altri 7, mentre sembrano essersi stabilizzati i dati ospedalieri, specie con riferimento alle terapie intensive dove tuttavia rimangono 49 degenti, col 38% dei posti letto occupati. Buone notizie arrivano sul fronte vaccini: a parte le 684 somministrazioni eseguite ieri, il blocco delle forniture annunciato dalla Pfizer non interesserà l’ Umbria che martedì riceverà regolarmente le 5.850 dosi settimanali previste.

Dopo le oscillazioni nelle due settimane di festività natalizie, la curva del contagio umbra ha assunto un andamento piuttosto regolare con una lieve tendenza alla crescita. Dal 9 gennaio i casi settimanali non scendono sotto 1.400 e da tre giorni stazionano sopra 1.500. Anche il tasso di positività dei tamponi, 3.190 quelli processati con test molecolare nell’ultima giornata, si mantiene intorno al 7,5% come la media mobile settimanale. Da due giorni, Ministero e Protezione civile comunicano anche il dato relativo ai tamponi processati con test rapido antigenico: 1.451 quelli indicati dall’ Umbria, 986 nell’ultima giornata. Esami dai quali non sono emerse nuove diagnosi, ragione per la quale, l’incidenza dei positivi scende al 5,7%. Una circolare del ministero della Salute, infatti, ai fini del rilevamento statistico dei casi SarsCov2, equipara i tamponi processati con test antigenico a quelli analizzati col molecolare.

Il lieve peggioramento dell’epidemia si legge anche attraverso l’andamento degli attualmente positivi che in cinque giorni su sette nell’ultima settimana sono cresciuti, allargandosi la forbice tra nuovi contagi e guariti (ieri 120). Alle 12 di ieri risultavano 4.603 casi attivi nella regione distribuiti tra 83 comuni, con Magione che al momento presenta l’incidenza sulla popolazione più elevata, con 215 positivi e 14,5 casi per mille residenti; sopra 10 anche il dato di Tuoro sul Trasimeno. Il comprensorio rimane sotto la lente del Nucleo epidemiologico della Regione, secondo i cui esperti l’impennata dei casi è legata al forte legame con Perugia e ad una tradizionale elevata mobilità dell’area. «Si tratta di aree ad elevata densità anche perché turistiche, con seconde case – osserva il dottor Mauro Cristofori – e nei giorni precedenti il Natale questo può aver influito sulla circolazione del virus». Il sindaco di Magione Giacomo Chiodini ha parlato di leggerezza nei comportamenti di alcuni. «Tra il 20 e il 25 dicembre alcune persone, non sapendo di essere positive o sottovalutando certi sintomi, hanno circolato, riportando nelle rispettive famiglie il virus in occasione delle cene di Natale e San Silvestro, in alcuni casi diventate veri e propri cenoni». Continuano a salire le vittime, 11 negli ultimi due giorni: 5 a Terni, 2 a Corciano e altri casi letali ad Amelia, Castiglione del Lago, Città di Castello e Perugia. Quanto ai dati ospedalieri, i ricoveri sono 327 (-1), 49 dei quali (-1) in terapia intensiva dove si contano tre ingressi.

Capitolo vaccinazioni. Ridimensionate anche a livello nazionali, le criticità sul versante forniture Pfizer non interesseranno l’ Umbria e martedì le cinque scatole contenenti 1.170 dosi ciascuna arriveranno regolarmente. Ieri intanto si sono immunizzate altre 684 persone col totale arrivato a 12.924. Intanto, tra oggi e domani a tutti i soggetti della prima fase saranno vaccinati e sempre domani partirà la campagna per la somministrazione del “richiamo” degli 85 del vaccine-day del 27 dicembre. Dal 20 gennaio, via alla seconda dose per tutti gli altri come da piano regionale nel quale chiedono di essere inseriti anche i 4mila avvocati afferenti alla Corte d’appello di Perugia, come da richiesta inviata alla governatrice Tesei e al presidente Squarta dai presidenti degli ordini forensi di Perugia, Spoleto e Terni.

