PERUGIA Non fosse per il totale dei guariti stabile, la strada verso un’Umbria Covid-free sarebbe stata ancora più in discesa. Per la seconda volta in questa settimana, nel conteggio dei nuovi positivi, si registrano due giorni senza contagi col totale settimanale, dunque, che scende ad appena due infetti certificati il 23 e il 26 maggio mattina.È lo specchio di una situazione che resta dunque sotto controllo pur in attesa dell’esito dei 300 tamponi che saranno eseguiti sulle persone protagoniste degli assembramenti notturni di Perugia (che resta con un solo positivo). I test sui contatti del nuovo positivo registrato a Massa Martana, invece, hanno già dato tutti esito negativo.L’unica grandezza che si è mossa negli ultimi giorni è quella dei ricoveri che per il secondo giorno è salita di un’unità: i degenti ora sono 16, due dei quali in rianimazione. Questo non cambia il totale dei malati che resta fermo a 33 con gli attualmente positivi stabili a quota 46, considerando le 13 persone clinicamente guarite ma non ancora negativizzate al doppio tampone. L’assenza di guariti, dopo una crescita media di cinque negli ultimi dieci giorni, allunga un po’ la curva del contagio, allontanando di un paio di giorni la potenziale meta “zero positivi”. Questo mentre, al di là del caso assembramento con zuffa del capoluogo, lo screening del territorio va avanti con 5.200 persone testate nell’ultima settimana e quasi 7mila tamponi eseguiti, col totale arrivato a 67.458 (dato ProCiv) e un tasso di positività, considerando i casi totali, del 2,12% (6,29% in Italia).Tre i non positivi, restano “in osservazione” 453 persone, 45 in più in tre giorni, compresi i facinorosi della movida perugina.