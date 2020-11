Coronavirus: nove morti, 485 nuovi positivi e 332 guariti. Record di tamponi

PERUGIA - Sono stati 485 i nuovi casi Covid registrati in Umbria l'ultimo giorno, 15.738 totali, a fronte di

un numero record di tamponi analizzati, 5.246, 336.098 dall'inizio della pandemia. I dati sono riportati dalla Regione.

Ci sono anche 332 guariti, 5.387, e altri nove deceduti, 206, con gli attualmente positivi in crescita da 10.001 a 10.145. I ricoverati in ospedale sono saliti da 424 a 429, con quelli in terapia intensiva passati da 64 a 66.

