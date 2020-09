TERNI Nell'ambito della vigilanza sanitaria pianificata a tutela del personale di polizia particolarmente esposto a rischio, un operatore della squadra volante di 56 anni è risultato positivo al Covid. L'ufficio sanitario della questura, in collaborazione con le competenti autorità sanitarie, ha avviato le procedure di sanificazione e screening previsti dai protocolli. L'agente, a riposo medico, sta bene ma ha lievi sintomi. L'Asl ha provveduto ad individuare i contatti più stretti che saranno sottoposti a tampone e messi in isolamento fiduciario. Sono quattro i nuovi casi positivi in città con il numero totale che raggiunge le 85 unità. Ultimo aggiornamento: 18:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA