"Dante Alighieri", in un video l'incoraggiamento dei prof

SPOLETO - Si chiama #distantimauniti ed è l’iniziativa con cui i prof. della scuola media "Dante Alighieri" si sono messi in gioco, per trasmettere a tutti un messaggio di incoraggiamento e speranza. Così, rigorosamente a distanza, i docenti sono diventati protagonisti di un video (https://youtu.be/CaHk4Ba4PGQ), regalato ai ragazzi in occasione delle recenti festività pasquali. Ad accompagnare la clip il brano di Roby Facchinetti, che ha dato il suo benestare al progetto. «Sull'onda emotiva di quel brano, in cui ci siamo subito ritrovati – ha spiegato la professoressa Luciana Buscaglia, animatore digitale dell’Istituto - ci siamo fotografati con messaggi di speranza. Con una doppia valenza: l’auspicio di una rinascita dall'emergenza sanitaria in cui ci troviamo e la speranza di vedere rinascere quanto prima la nostra scuola». Già, perché gli insegnanti della “Dante”, così come gli allievi, è da molto che vivono una sorta di lungo tempo “sospeso”. E se fino a un mese e mezzo fa la madre di tutte le incertezze era la ricostruzione della scuola, ancora inagibile dopo il terremoto (da quasi quattro anni condivide la sede con la media Pianciani), ora è l’emergenza covid-19 ad accomunare tutti in un grande desiderio di rinascita. «Insieme al diario dell’emergenza – spiegano gli insegnanti – il progetto racchiude il lavoro, la passione e la gioia di essere una comunità educante, dove tutti (personale, ragazzi e famiglie) si impegnano e camminano uniti nel presente, con uno sguardo rivolto a quanto di positivo potremo trarre da questa difficile esperienza».