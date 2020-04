Coronavirus, ecco SmartQ: una App gratuita per la spesa intelligente

La App, va chiarito, è disponibile da poche ore e punta a crescere giorno per giorno, ampliando in modo sempre più funzionale il bacino dei fruitori, siano essi acquirenti o fornitori.

SPOLETO - Una App gratuita per fornitori e utenti, finalizzata – in tempo di coronavirus – a rendere la spesa più facile, veloce e sicura per tutti. A idearla e svilupparla è una società spoletina, la Acme Produzioni, impegnata su più fronti, compreso quello dell’intrattenimento. La App si chiamaed è già disponibile, multilingua, negli store iOS e Google play.Lo spiega Mirko Pantalla, project manager di Acme: «Abbiamo voluto contribuire concretamente, in questo momento di difficoltà, realizzando uno strumento utile. La App consente di rendere più fruibile l’accesso alle attività commerciali, regolando l’afflusso ed evitando assembramenti».L’idea è stata sposata anche da Confcommercio Umbria, che ha offerto la sua collaborazione. Lo slogan è il seguente: «Da oggi la spesa è più semplice: nasce SmartQ, l'App gratuita per la coda intelligente contro il covid-19».Scaricata la App, è possibile scegliere una delle attività aderenti e mettersi in coda virtuale. Un modo per ridurre i tempi di attesa ovunque, dai supermercati alle farmacie, dalla piccola alla grande distribuzione, tanto per fare qualche esempio. Scelta l’attività, l’utente visiona in tempo reale il progressivo della fila e il primo numero disponibile per accodarsi. A quel punto decide se prenotare subito o successivamente, in base alle proprie esigenze di orario. Effettuata la prenotazione può monitorare i tempi di attesa finché, a ridosso del proprio turno, arriva la notifica.Con la nuova app sarà possibile anche prenotare la spesa a domicilio, se il servizio è tra quelli offerti dall’attività selezionata.Del team di Acme, oltre a Mirko Pantalla, fanno parte Luca Bernardi, Riccardo Caprai, Leonardo Pizzoni, Luca Cimati e Matteo Angeloni. Tra i progetti più recenti e di successo, la realizzazione della App ufficiale del tour estivo di Jovanotti, JovaBeachParty2019 (di cui Acme ha curato vari aspetti), e quella del tour invernale dei Pinguini Tattici Nucleari, #machilavrebbemaidetto.