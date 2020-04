Coronavirus, gli avvocati perugini: «Compriamo noi le barriere in plexiglass»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giustizia e Fase 2, ripresa delle udienze e gestione dei rischi di contagio, gli avvocati prendono carta e penna e rispondono punto per punto alle 14 pagine con cui il presidente del tribunale di Perugia, Mariella Roberti, ha immaginato la fine del lockdown per l'esercizio della legge in città. Superate le polemiche su un protocollo non condiviso, l'Ordine degli avvocati presieduto da Stefano Tentori Montalto ha presentato alcune osservazioni sul provvedimento relativo alle misure organizzative per il civile e il penale, previste dal 12 maggio - data della Fase 2 per la giustizia, dopo la sospensione della maggior parte delle udienze partita il 9 marzo. A partire dalla richiesta che siano le cancellerie (per il civile) a occuparsi della digitalizzazione dei fascicoli e non gli avvocati, fino al rilievo, per il tribunale di via XIV Settembre, di come nel provvedimento del presidente Roberti «non viene menzionata la sanificazione dell’edificio che ospita la Sezione Penale del Tribunale (Palazzo Ex-Enel). Si dovrà quindi procedere all’incombente, prevedendo altresì la pulizia giornaliera di tutte le aule di udienza e la sanificazione periodica dei locali». Con un riferimento, poi, anche allo strano caso dell'aula degli Affreschi, che la Corte d'appello ha considerato in un protocollo nella propria disponibilità, gli avvocati spingono: «In merito alla celebrazione delle udienze le stesse dovranno essere calendarizzate stabilmente in orario antimeridiano e pomeridiano, usufruendo oltre che dell’Aula Affreschi e dell’Aula “E” anche di altre aule eventualmente disponibili (ad es: aule GIP o Corte di Appello) - al fine di smaltire quanti più fascicoli possibile. Ciò al fine allo scopo di evitare un eccessivo arretrato che si ripercuoterà negativamente al termine del periodo emergenziale. Tale distribuzione delle udienze dovrà essere mantenuto anche per i rinvii oltre il 30 giugno 2020». Bocciando, poi, la pratica delle udienze da remoto che, oltre alle difficoltà, limiterebbero anche il diritto di difesa, l'Ordine «ritiene opportuno limitare la partecipazione da remoto soltanto nei confronti dell’imputato detenuto in carcere, mentre il difensore potrà partecipare fisicamente all’udienza. Nelle ipotesi in cui siano in corso di esecuzione misure cautelari diverse da quella inframuraria il processo si svolgerà in aula, garantendo i distanziamenti di sicurezza. L’Ordine degli Avvocati è disponibile, a proprie spese, a dotare tutte le aule di dispositivi protettivi in plexiglass per contenere al massimo il rischio di nuovi contagi». Insomma, massima collaborazione, voglia di sicurezza ma anche di ripartenza. Per i diritti di tutti.