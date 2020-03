© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Un mare di mascherine. Quelle che servono per le strutture pubbliche regionali impegnate a combattere il diffondersi del Covid-19. In Umbria ne vengono utilizzate 195 mila al mese. E le chiedono gli ospedali, i distretti, tutti i poli sanitari, ma anche gli uffici pubblici che stanno in prima fila. Un mare di mascherine che vede impegnati per la gestione delle scorte e sopratutto per cercare di farle arrivare in tempo, gli esperti della Funzione logistica, materiali e mezzi del Centro operativo regionale della Protezione civile di Foligno La loro è una sfida tosta considerando che sulla dotazione necessaria siamo fermi a 35 mila. Il problema è che rispetto alla centralizzazione degli acquisti, l’Umbria sconta il fatto (positivo) che non si trova a un livello di allarme rosso. E quindi c’è una scaletta di priorità che porta verso le regioni più colpite dal Covid-19 l’approvvigionamento primario di mascherine. Quella è la Funzione del Cor che si occupa non solo di mascherine, di reperire e distribuire tutti i dispositivi di protezione individuale, ma anche della ricerca dei sistemi di ventilazione per potenziare le terapie intensive. Sul fronte mascherine c’è un acquisto autonomo e parallelo, ma che non basta a soddisfare le richieste che arrivano, soprattutto, da parte degli ospedali e per i medici. C’è un’altra funzione strategica dentro al Centro regionale di via Romana Vecchia: quella che si occupa di gestire i volontari. L’Umbria ne ha in portafoglio quattromila, tra le varie associazioni regionali, che possono essere mobilitati per l’emergenza. Quelli attivati i questa occasione sono mille.C’è anche scappato qualche problema. Perché nel turn over dell’impegno, c’è chi è già tornato al lavoro. O doveva tornare al lavoro. Doveva perché alcune imprese hanno chiesto ai dipendenti che indossano le tute del volontariato con il tricolore, di astenersi dal lavoro e mettersi in quarantena.Una super precauzione che è stata superata anche grazie alle indicazioni arrivate direttamente dalla Protezione civile nazionale. Chi si è impegnato per combattere il coronavirus non può certamente essere penalizzato.