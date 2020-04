Coronavirus e calcio, Grifo: è l'8 maggio il giorno della verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Mentre il Calcio dibatte a voce alta su una ripartenza sempre più difficile, la serie B a sua volta le tenta tutte conscia del pericolo ‘mortale’ che rappresenterebbe la mancata conclusione del campionato. Il Consiglio Direttivo di Lega B del quale fa parte anche Massimiliano Santopadre, presidente di un Perugia al lavoro in prima linea, due giorni fa ha annunciato l’intenzione di chiedere al tavolo federale del prossimo 8 maggio una deroga per sforare il termine ultimo del 2 agosto sulla chiusura dei campionati indicato dall’Uefa, dimostrando una certa lungimiranza. Perché la ripartenza in tempi brevi si sta dimostrando proibitiva anche per il massimo campionato alla luce delle difficoltà di un protocollo sanitario che ancora deve trovare l’approvazione della Commissione medico scientifica del Governo (entro un paio di giorni – ha annunciato il Ministro dello Sport Spadafora – una risposta dovrebbe arrivare), figurarsi per il campionato cadetto che ha mezzi e risorse infinitamente minori. Per la B l’unico modo per tenere in vita le speranze, appunto, è mandarla per le lunghe sperando che nel frattempo cali l’intensità dei contagi e si possa accettare un protocollo meno stringente. Intanto però Balata e Direttivo pensano a battere cassa con Figc e serie A per ottenere le risorse necessarie a combattere la carenza di liquidità dovuta all’azzeramento delle entrate.A questo proposito la data dell’8 maggio sarà spartiacque: in sede di Consiglio Federale la B chiederà l’1,5 per 100 dei diritti tv non versati dal 2009 e insieme la fetta spettante alla cadetteria dei fondi-emergenza arrivati dall’Uefa. Solo così potrà arrivare per la maggioranza dei club di B e il Perugia quella boccata d’ossigeno necessaria a restare in piedi, contenere il danno e sostenere le spese per gli esami medici e il lungo ritiro in sicurezza del gruppo squadra. Il tutto in un momento in cui si apre un punto interrogativo anche sull’ultima trance dei diritti tv. Perderla per il Perugia, non si dovesse giocare l’ultima parte del campionato, significherebbe mettere a bilancio un’ulteriore passività di circa 350.000 euro.Se Figc e Serie A dovessero aprire i rubinetti, la B probabilmente si adeguerebbe alla (ancora eventuale) ripartenza degli allenamenti di squadra del 18 maggio e anche il Perugia si farebbe trovare pronto ad andare in ritiro. In caso contrario la B farà pressioni perché venga concessa la deroga per far slittare ripartenza e partite da recuperare di un mese sforando la data del 2 agosto. Sempre che nel frattempo non crolli tutto il castello a causa del protocollo sanitario, in questi giorni sotto verifica da parte della Commissione medico scientifica del Governo che dai colloqui con i medici sociali aveva rilevato svariate criticità (modalità di svolgimento del ritiro, responsabilità legali e cosa fare in caso di positività).