PERUGIA E’ tempo di iscrizioni, fino al 25 gennaio salvo proroghe, le scuole hanno difficoltà ad aprire le porte per far conoscere la propria offerta formativa (chi lo fa chiede la prenotazione) e allora si scatena la fantasia sul web: siti, profili social e canali youtube i mezzi usati per open day virtuali di ogni genere.

TESTIMONIAL

Avete presente Giovanni Rana e Francesco Amadori e Roberto Carlino? Sì, i popolarissimi imprenditori testimonial che spendono il loro volto per pubblicizzare i prodotti della casa? Bene, in tempo di Covid, con gli open day passati da reali a virtuali, anche le scuole ci mettono la faccia. Per convincere gli studenti che escono dalla terza media a entrare nel loro istituto, tra le varie trovate sbattono in prima pagina le foto degli insegnanti e degli studenti. Testimonial che con il loro sorriso, tassativo per guadagnare la ribalta, strizzano metaforicamente l’occhio ai potenziali nuovi studenti dell’istituto.

PRIMI PIANI

Facce, dicevamo. L’IIS Tecnico Economico Professionale per i Servizi Casagrande Cesi Terni, preside Patrizia Vece, ha scelto come slogan “una bella idea di futuro” e nella home del sito scorrono slide con 9 primi piani di altrettanti docenti. Stanze di Meet per gli incontri in diretta delle famiglie con i docenti. Facce di docenti, stavolta sul profilo Facebook della scuola, le propone anche il Polo liceale Mazzatinti di Gubbio (Artistico, Classico, Scientifico, Scienze Umane, Sportivo) che si definisce «una realtà moderna con radici antiche». Con la dirigente scolastica Maria Marinangeli ci sono i 21 docenti (fotina nome e cognome e materia di insegnamento) del fresco team Apple. Lo slogan è “La scuola ricomincia da qui”.

I docenti del liceo Scientifico Alessi di Perugia, dirigente scolastico Silvio Improta, propongono un Open Day virtuale. Dopo il saluto di studenti e studentesse in mascherina, i prof vengono presentati o si presentano singolarmente e “spiegano” la scuola in tutti i suoi aspetti in 36 minuti di filmato.

CANTI E DANTE

Proposte musical-culturali al liceo classico Jacopone da Todi. Una forma indiretta di promozione della scuola è stata realizzata dai docenti per un nuovo anno “di bellezza, creatività e armonia” con gli auguri di Natale sotto forma di Christmas Carols cantati e suonati dalle proprie abitazioni e conclusi con un coro in video conferenza. Da buoni liceali classici gli studenti hanno invece scomodato un cicerone d’eccezione per far visitare la scuola: è Dante che conduce “nel mezzo del cammin... verso il Liceo Jacopone da Todi". Il filmato si conclude con l’intervento del preside Sergio Guarente.

PARLANO GLI EX

Si affida anche alla testimonianza degli ex studenti il Liceo Scientifico e Liceo Artistico "G. Marconi" di Foligno. La preside Maria Paola Sebastiani ha chiamato a raccolta “Intelligenze, talenti, percorsi di vita dei tanti ragazzi che si sono formati al Liceo Marconi”: con un click si possono ascoltare le loro storie.

Studenti testimonial anche all’IIS Scientifico e Tecnico di Orvieto Majorana-Maitani, dirigente Carmela Rita Vessella, che nel presentare le conferenze on line dei prossini giorni sull’offerta formativa, propone un video realizzato anche con l’ausilio di un drone.

IN CUCINA

Uno dei primi istituti a farsi notare sul web per le iscrizioni è stato l’Alberghiero di Assisi, preside Bianca Maria Tagliaferri, con una diretta su Instagram in cui docenti e alunni dell’Istituto hanno mostrato ai possibili studenti del futuro come funziona una “lezione tipo” di cucina, sala bar e accoglienza turistica, i tre indirizzi in cui si articolano i corsi superiori dell’Istituto.

Un virtual tour e una presentazione della scuola da parte del dirigente scolastico Mauro Pescetelli sono due delle scelte promozionali del Sansi-Leonardi-Volta che come recita lo strillo di un filmato, racchiude cinque indirizzi (Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scienze Umane) in un solo Liceo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA