PERUGIA - Sono duecento i posti disponibili in Umbria per l’immissione in ruolo dei docenti con il nuovo metodo della “call veloce”. L’avviso per il reclutamento è stato pubblicato ieri dopo la conclusione delle operazioni di immissioni in ruolo dalle graduatorie Gae e da quelle di concorsi straordinari e ordinari. I posti “avanzati” sono 340 ma diversi, come da legge, sono stati riservati ai concorsi in atto. Fatto sta che i posti a disposizione per la fase straordinaria delle immissioni in ruolo sono risultati 196 in “graduatorie utili per il ruolo”, quindi Gae o concorso 2016/2018 di altre regioni che non hanno trovato posto, appunto nelle loro regione. Il maggior numero di posti, 87, sono negli insegnamenti comuni del Secondo grado che ha pure 70 disponibilità per il sostegno. Tra le materie dove c’è in Umbria carenza di docenti, da segnalare i 13 posti per insegnanti di Lettere e Latino, gli 8 di matematica e altrettanti di Matematica e Fisica; i 7 di Informatica e i 9 di Scienze motorie. Quattro i posti di Inglese alle superiori. Alle scuole medie si segnalano 4 posti per l’insegnamento di Musica e 2 di Italiano per alloglotti. Tutti questi posti sono a tempo indeterminato, saranno invece a tempo determinato i posti aggiuntivi derivanti dalla emergenza Covid per i quali l’ Umbria ha avuto una assegnazione di 12 milioni. Nei prossimi gironi l’Usr comunicherà la ripartizione delle aliquote spettanti a ciascuna scuola che poi provvederà alle nomine. Posti aggiuntivi di personale ATA per far fronte alle richieste delle istituzioni scolastiche, per salvaguardare le esigenze connesse alla presenza di alunni con disabilità, sono un altro ulteriore consueto incremento

