Mentre il ministero mette a disposizione nuove risorse per la realizzazione di Smart Class nelle scuole del secondo ciclo (10mila euro a istituto superiore, che in Umbria sono 51, domande entro il 26 giugno), la Conferenza delle Regioni dà un bel colpo di freno, anzi tira proprio il freno a mano, alla didattica a distanza. La proposta contenuta nelle linee guida suggerite per la riapertura delle scuole è di “eliminazione della Dad sia per la scuola primaria che per quella secondaria di I e II grado”. Con questa autorevole proposta, che avrà sicuramente un suo peso nelle linee guida ufficiali del ministero che dovrebbero arrivare a breve, aumenta inevitabilmente il peso di tutti i problemi legati alla riapertura del nuovo anno scolastico completamente in presenza. E allora: spazi? personale? trasporti? Il giro dell’oca è tornato alla casa di partenza. Nelle scuole dell’Umbria, è bene ripeterlo, solo il 20% delle aule è in grado di riaccogliere gli stessi studenti dell’anno scorso rispettando le norme sul distanziamento. Così, mentre la vice ministra Ascani annuncia entro questo mese un cronoprogramma serrato sull’utilizzo dei 330 milioni di fondi per l’edilizia leggera, le scuole misurano aule e laboratori e le amministrazioni, soprattutto quelle comunali, hanno già iniziato la ricerca di locali in affitto adiacenti le sedi centrali e le succursali in grado di ospitare classi intere. DISTANZE La Conferenza delle Regioni, nelle misure organizzative generali, ha comunque indicato “regole” per spazi e distanziamento. Eccole: “Nelle aule, garantire a tutti gli studenti 2 metri quadri di spazio individuale, compreso il banco come quanto previsto dal D.M. 18/12/1975 ovvero che il rapporto alunni superficie sia di 1,80 mq/alunno (in pratica un quadrato di lato 1,34) nelle scuole materne, elementari, medie e 1,96 mq/alunno (in pratica un quadrato di lato 1,40) nelle scuole superiori. In ogni caso, la distanza interpersonale tra il docente e il banco, o i banchi, prossimi alla cattedra dovrà essere di almeno 2 metri con ulteriori indicazioni: niente uso promiscuo dei banchi, e rigide disposizioni per l’utilizzo di aule a uso promiscuo. Il problema è la pulizia per chi viene dopo e anche per i docenti finiscono di corvè come si legge nel documento “valutare la possibilità che ogni docente provveda a pulire e disinfettare la cattedra e altri oggetti a uso promiscuo come ad esempio il cancellino, prima di consegnare la classe al docente successivo”. MASCHERINE Dalla distanza e la pulizia dei banchi dei banchi alle regole per gli studenti. Anche qui le Regioni dicono la loro a cominciare dall’uso della mascherina: uso obbligatorio per tutti gli allievi della scuola primaria e secondaria nei movimenti all’interno dell’istituto fino al raggiungimento del proprio banco. Stesso discorso per i docenti fino al raggiungimento della cattedra. Nel documento c’è anche un suggerimento per la ricreazione: “l’eventuale merenda dovrebbe essere consumata rimanendo al banco, prima di uscire dall’aula”. E a questo proposito viene suggerito di prolungare la durata della ricreazione. PASTO A SCUOLA Dettagliate anche le linee sulle mense scolastiche: “Fatta salva la necessità del coinvolgimento degli enti locali, anche per la criticità di gestione degli appalti di refezione, la proposta per la gestione delle mense scolastiche si fonda su: semplificazione del menù, unificandolo per le scuole di ogni ordine e grado con la creazione di un menù ad hoc per il momento Covid; impiego di un maggior numero di ore (e/o teste) per la pulizia e disinfezione, prima dopo e durante la refezione, di attrezzature e locali. Per le mense veicolate monoporzione e non è consentito lo scodellamento; consentito invece il servizio al banco o in refettorio con l’igienizzazione sarà a cura degli addetti alla refezione e non ai bidelli. Nelle mense dirette i bambini saranno serviti, si può scodellare sia nei refettori che nelle classi all’interno di piatti monoporzione. Insomma, anche se mancano certezze sui grossi nodi della organizzazione didattica, orari numero di docenti e trasporti, ci sono i primi elementi sui quali può iniziare a ragionare il gruppo di lavoro per la riapertura dell’anno scolastico composto da Antonella Iunti e Sabrina Boarelli, le due figure di vertice dell’Usr, e dai dirigenti scolastici Massimo Belardinelli, Franca Burzigotti, Simonetta Zuccaccia, Rita Coccia, Mario Lucidi, Maria Paola Sebastiani, Vilma Toni, Patrizia Vece, Antonella Meatta e Carmela Rita Vessella.

