PERUGIA Hanno vinto il concorso, hanno avuto la nomina in ruolo e pure la sede ma per loro è scattato anche l’anno di prova, il che significa che dovranno dimostrare di avere le doti pratiche per fare i manager della scuola. Sono gli ultimi sette dirigenti scolastici arrivati, quelli che hanno preso servizio appena un mese fa, che dopo essere stati brillanti in teoria, ora devono farsi le ossa sulla pratica. E sarà una prova tosta, questa in tempo di Covid I “magnifici sette”, chiamiamoli così, avranno a fianco un collega-tutor «di provata esperienza professionale anche nella capacità di affrontare l’emergenza Covid-19» come c’è scritto nel decreto di nomina firmato dalla dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Antonella Iunti. Insieme alle sette matricole c’è anche Laura Carmen Paladino che l’anno di prova nella sua scuola di titolarità, il liceo Alessi di Perugia, non l’ha potuto fare per, diciamo così, impedimenti temporali, viste le ripetute assenze, tutte ovviamente previste dalle norme del contratto, messe insieme nel passato anno scolastico.

I TUTOR

Dunque otto dirigenti in prova per sette tutor. Vediamo gli accoppiamenti: Monica Barbanera, dirigente scolastica della D.D. Don Bosco di Bastia Umbra, avrà come tutor Massimo Belardinelli uno dei presidi che, dal suo I Circolo didattico "S. Filippo" di Città di Castello, ha guidato i colleghi delle primarie nella difficile fase della didattica a distanza durante la chiusura delle scuole. E per aver svolto il ruolo di “assistenza” sono state nominate tutor la Ds del Volta Rita Coccia che seguirà Rosella Magherini al primo incarico nell’IO di Betto di Perugia, e Franca Burzigotti, preside al Campus da Vinci di Umbertide, che seguirà Francesca Gobbi in servizio all’IO Salvatorelli-Moneta di Marsciano. Mariella Marinangeli (Mazzatinti Gubbio) sarà tutor di Stefania Migliorucci nominata all’IC Trestina; Bianca Maria Tagliaferri (Alberghiero Assisi) seguirà Antonella Gentili neo preside del CPIA di Ponte S. Giovanni; la dirigente dell’IC Montecastrilli Stefania Cornacchia sarà tutor di Caterina Marcucci che dal 1° settembre guida l’IC Vannucci di Città della Pieve.

DOPPIO INCARICO

Unica dirigente con doppio incarico di tutoraggio è Paola Sebastiani, dirigente del Marconi di Foligno che oltre avere Roberta Aniello, l’ultima nominata all’IO Fidati di Cascia, avrà anche la Paladino che il 24 agosto è passata dall’Alessi all’IC Foligno 3 non prima che le fosse stato rinnovato (il 19 agosto) l’anno di prova non fatto lo scorso anno. Quello che non ha potuto certificare la Burzigotti, tutor nominale lo scorso anno della Paladino solo per un brevissimo periodo non sufficiente quindi a «esercitare ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione – recita l’articolo 2 dell’annuale decreto sul tutoraggio -, per migliorare la qualità e l’efficacia dell’azione dirigenziale», spetta quest’anno alla altrettanto esperta Sebastiani non appena la neo preside che ripete l’anno prenderà servizio all’IC Foligno 3 dove ancora non è stata. «Il tutor è tenuto a redigere una relazione finale relativa a ogni dirigente neo-assunto seguito – si legge nel decreto della Iunti -, che documenti le attività di accompagnamento svolte e sia comprensiva del parere istruttorio circa l’esercizio delle competenze professionali richieste al dirigente scolastico in periodo di prova».

PROVE SUPERATE

Non hanno invece bisogno di tutoraggio gli altri 36 presidi di prima nomina dello scorso anno, tutti hanno superato la prova così come Maria Cristina Bonaldi, Enrico Pasero, Luigi Sinibaldi e Morena Passeri i quattro dirigenti umbri arrivati da fuori regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA