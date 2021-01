Sanità, ecco chi sono i dg di Aziende ospedaliere e Asl

PERUGIA - La giunta regionale dell' Umbria, nell'ultima seduta del 2020, il giorno di San Silvestro, deliberato in merito

alla scelta dei direttori generali delle aziende ospedaliere e aziende usl dell' Umbria e all'individuazione di un commissario liquidatore unico delle cinque comunità montane. I dg sono i commissari uscenti. In particolare due direttori generali delle aziende ospedaliere, in accordo con il rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, saranno Marcello Giannico per il Santa Maria della Misericordia di Perugia e Pasquale Chiarelli per l'Azienda ospedaliera di Terni. A ricoprire il ruolo nell'azienda usl 2 sarà Massimo De Fino, mentre a capo della usl 1 sarà Gilberto Gentili. Il 31 dicembre è scaduto anche il mandato del commissario straordinario regionale per l'emergenza Covid-19, Antonio Onnis. A lui vanno i ringraziamenti della Giunta regionale per il complesso lavoro messo in

campo in questa fase emergenziale. La funzione, al momento, sarà garantita da Massimo D'Angelo, nominato recentemente vice commissario dal direttore regionale alla sanità Claudio Dario.

