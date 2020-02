Arrivano sempre più richieste di informazioni al numero verde della Regione 800 63 63 63

Al momento ci sono tre postazioni con operatori che rispondono. In giornata diventeranno cinque, quindi si accorceranno i tempi di attesa. Il numero è gratuito e accessibile anche con il cellullare.

In tempi brevi (quelli necessari alla produzione) arriveranno anche mascherine e disinfettanti. La Guardia di Finanza farà controlli perchè non vengano venduti a prezzi maggiorati: ieri è stata istituita una sorta di task force che si occuperà proprio di questo tipo di controlli.