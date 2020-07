Coronavirus, nessun ricoverato in Rianimazione

PERUGIA - Non ci sono più pazienti Covid-19 ricoverati nei reparti rianimazione dell' Umbria (fino a ieri uno era all'ospedale di Perugia). Emerge dal report settimanale sulla pandemia diffuso dalla Regione con i dati aggiornati a oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati due nuovi casi positivi di coronavirus, 1.446 totali, ma anche altre tre guarigioni, 1.351 complessive, che fanno scendere da 16 a 15 (stabili rispetto a una settimana fa) gli attualmente positivi. Invariato rispetto a ieri (e a sette giorni prima) il dato dei clinicamente guariti, cinque. Lo stesso per i ricoveri ordinari, quattro (+1 su base settimanale) e per i deceduti, 80 (+1 rispetto a venerdì scorso).

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 790 tamponi, di 98.488 dall'inizio della pandemia, con un aumento settimanale di 5.784.