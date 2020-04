Anche Lugnano si aggiunge alla lista dei comuni colpiti dal Covid-19. Il primo caso positivo è una signora di sessantacinque anni attualmente ricoverata presso l'ospedale Santa Maria di Terni. A darne conferma il sindaco Gianluca Filiberti. «Ne abbiamo ricevuto notizia oggi- spiega- la signora lunedì era stata ricoverata per motivi completamente diversi dal Coronavirus. Poi però le si è alzata la febbre, le è stato fatto quindi il tampone che ha dato esito positivo». Immediata l'attivazione del protocollo per i familiari, 4 in tutto, che sono entrati in isolamento fiduciario. Al momento non è chiara la dinamica del contagio. Da quanto riportato dai familiari infatti, sembra che l'unico spostamento della signora sia stato una visita effettuata all'ospedale la settimana scorsa. Diversamente, potrebbe essere stata contagiata da uno dei familiari che però attualmente sono tutti asintomatici oppure, la donna potrebbe aver contratto il virus direttamente durante il ricovero.

