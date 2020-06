Ultimo aggiornamento: 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Una vera e propria caccia all'uomo a Terni per rintracciare un settantenne risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone effettuato al Santa Maria. Ci sono volute molte ore per rintracciarlo e metterlo in isolamento contumaciale, insieme ad alcuni familiari. E' accaduto domenica mattina, dopo che il professionista, di ritorno da pochi giorni da un soggiorno in un paese del Sud America, i giorno precedente si era sottoposto al tampone per poter accedere al Santa Maria e far visita a un familiare che era stato sottoposto ad un'operazione chirurgica. Arrivato il risultato, i dipendenti dell'Usl hanno cercato di rintracciarlo, ma al telefono non rispondeva e non risultava essere presente nella sua abitazione dove ha la residenza a Terni. Sono stati avvisati carabinieri e polizia che lo hanno rintracciato, non senza fatica, dopo alcune ore. Il settantenne è stato trovato in un appartamento del centro e subito sottoposto all'isolamento contumaciale: è il primo positivo al Covid-19 dopo undici giorni senza nuovi casi in Umbria, il numero 1.432 dall’inizio dell’emergenza.