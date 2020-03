Coronavirus, positivo al Pronto soccorso di Perugia: 17 in isolamernto tra medici e infermieri

PERUGIA - Un medico infettivologo, un radiologo, un medico del Pronto soccorso, sette infermieri, due tecnici di radiologia, quattro Oss e una specializzanda in malattie infettive sono in isolamento fiduciario dopo che lunedì sono entrati in contatto al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia con un aziente positivo trattao al Pronto soccorso. Il poistivo è un uiomo che si trovava in Osservazione berev al Pronto soccorso con sintomi che non erano riconducibili al coronavirus. Si è rivelato positivo lunedi sera. L'uomo era stato sottoposto anche a delle radiografie. Dopo il tampone è stato ricoverato a malattie infettive. Sono in corso di valutazione le soluzioni, speiga ilcommisario dell'Azienda ospedaluera Antonio Onnis, per garantire la funzionalità dell'Obi del Pronto soccorso. L'attività del Pronto soccorso prosegue. Ultimo aggiornamento: 09:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA