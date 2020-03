Superati i mille contagi in Umbria, 31 morti

PERUGIA - Dai dati aggiornati alle ore 8 di domenica 29 marzo, sono le 1023 persone in Umbria positive al virus Covid-19, i guariti sono 13, di cui 7 residenti nella provincia di Perugia, 6 in quella di Terni. Risultano invece 82 clinicamente guariti.

I deceduti sono 31: 18 residenti nella provincia di Perugia e 12 in quella di Terni, 1 di fuori regione.

I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 76, 56 in quello di Terni, 31 a Città di Castello, 40 a Pantalla, 4 a Orvieto, 5 a Foligno. Le persone in osservazione sono 3054.

Nel complesso entro le ore 8 del 29 marzo, sono stati eseguiti 7685 tamponi.



