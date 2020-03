Coronavirus: 143 positivi in Umbria, 4 guariti. Bassetti: «Coraggio, non vi abbandoniamo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Quaranta positivi in più nelle ultime 24 ore. Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 14 marzo, 143 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, mentre 4 pazienti sono guariti. Lo riferisce la Regione. Nella provincia di Perugia i positivi sono 86 e 57 in quella di Terni: sono ricoverati in 38, di cui 23 nell'ospedale di Perugia e 15 in quello di Terni. Dei 38 ricoverati, 13 sono in terapia intensiva, 6 nell'ospedale di Perugia e 7 in quello di Terni. Le persone in osservazione sono 1.888: di queste, 1.366 sono nella provincia di Perugia e 522 in quella di Terni.Nel complesso entro le ore 24 del 14 marzo, sono stati eseguiti 965 tamponi. Sempre alla stessa data risultano 388 soggetti usciti dall'isolamento di cui 264 nella provincia di Perugia e 124 in quella di Terni.Famiglie chiuse in casa, strade vuote e grandi difficoltà. Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, nel corso dell'omelia della messa trasmessa in diretta su Umbria Tv ha fatto sentire la propria vicinanza a tutti gli umbri. «Coraggio non vi abbandoniamo, continuate ad adorare Dio in spirito e verità. E vorrei che un giorno, spero non tanto lontano, tutti insieme ci riuniremo nelle nostre chiese, come popolo di Dio, a cantare il Te Deum, il canto di lode e ringraziamento al Signore perché ci ha fatto scampare anche questo pericolo».Il cardinale ha rivolto «un saluto cordiale e affettuoso a tutti coloro che ci seguono dalle case, dagli ospedali, e in particolare ai carissimi medici, a tutto il personale infermieristico e operativo in tutte le case di salute. Vi siamo vicini - ha detto - con la preghiera e con tanta riconoscenza». La messa è stata trasmessa domenica mattina dalla cappella dell'Episcopato perugino, in collaborazione con Umbria Radio InBlu e i social media diocesani.